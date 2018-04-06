Звезда «Игры престолов» жалуется на одиночество

Исполнительница роли Арьи Старк откровенно призналась журналистам в том, что чувствует себя очень одиноко в индустрии кино, поэтому испытывает тягу к нормальному общению в кругу своей семьи.Британская актриса также отметила, что к своей персоне старается не привлекать повышенного внимания, чтобы жить обычной жизнью.Ранее Мэйси Уильямс рассказывала прессе, что из-за школьной поездки на свиную ферму едва ли успела на пробу на роль в «Игре престолов».20-летняя актриса обрела известность благодаря телесериалу в стиле фэнтэзи «Игра престолов», исполнив в нем роль Арьи Старк. Кроме этого, она сыграла в фильмах «Золото», «Тепловой удар» и «Новые мутанты». Уильямс также сыграла в сериале «Доктор Кто».