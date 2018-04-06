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Центробанк пояснил снижение готовности населения к крупным покупкам с ростом ипотеки

Специалисты из Центробанка считают, что россияне меньше совершают крупных покупок из-за наличия кредитов у них. Кроме того, обычно их они делают в конце года, когда выплачиваются годовые премии.

По утверждению чиновников из Центробанка, россияне стали меньше покупать из-за увеличения доли ипотечных заемщиков; кроме того, существуют "инфляционные ожидания". Учитывая, что теперь в России более 10 млн населения являются активными заемщиками, со средним по сумме кредитом в 1,2 млн рублей, то именно они снизили свою активность из-за постоянной необходимости погашать долги.

Центробанк пояснил снижение готовности населения к крупным покупкам с ростом ипотеки


Экономисты подтверждают такую тенденцию, считая, что причиной уменьшения доли крупных покупок является существенное снижение покупательной способности россиян. За последний месяц 70% россиян ничего не отложили "на черный день", а доля тех, у кого есть в наличии сбережения понизилась до 31%. По мнению опрошенных граждан, главными проблемами остаются: снижение производственной активности в России и наличие безработицы.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 13:30
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