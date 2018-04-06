На антарктической станции немецкие ученые собрали первый урожай огурцов и редиса

Данный эксперимент проводился для помощи астронавтам во время колонизации других планет, когда люди не смогут выращивать растения. В результате специалисты получили 70 корнеплодов, что также относится к 18 огурцам и 3,6 кг салата, несмотря на минусовую температуру.После получения результата они планируют достигнуть более высоких показателей в этом году. В опытах принимали участие эксперты из центра авиации и космонавтики, а дальше сотрудники решили выбрать растения, которые могут быть выращены колонистами в космосе.