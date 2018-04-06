За сорокалетний Toyota Land Cruiser FJ40 просят 100 000 долларов

Согласно данным продавца, машина с пробегом в 8 470 км остаётся в оригинальном состоянии. При этом стоимость заявили на отметке в 100 000 долларов. В описании авто отмечается, что внедорожник первоначально реализовали в штате Вайоминг. Первый владелец авто использовал машину на протяжении одного лета. Потом он автомобиль запер в деревянном ящике. Последний подвесил его на стене складского помещения. Основатель компаний TLC4x4 и ICON Джонатан Уорд выкупил авто в 2000 году. Toyota FJ40 прошла полное техобслуживание. У авто дополнительно установили кондиционер с новыми специальными уплотнителями для довольно жесткой крыши.Под капотом машины расположен 4,2-литровый мотор V6 на 135 лошадиных сил. С двигателем в паре работает четырёхступенчатая механическая трансмиссия.