Уфимский школьник создал аналог таблицы Менделеева для незрячих детей

Юный изобретатель отметил, что теперь данная категория учеников сможет изучать химию, потому что его разработка имеет шрифт Брайля вместе с другими необходимыми нормами, а также может “общаться” с детьми.Кроме того, новая таблица включила в себя тесты экзамена, проверяющие знания школьников. Центр “Сколково” уже наградил Михаила за его труд, а сейчас он регистрирует патент, после чего изобретение появится в учреждениях для незрячих и слабовидящих детей.