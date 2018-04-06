Уфимский школьник создал аналог таблицы Менделеева для незрячих детей
СМИ сообщили, что уфимский школьник создал аналог таблицы Менделеева для незрячих детей. Михаил Щербаков учится в лицее №153 и воплотил в реальность идею своей мамы.
Юный изобретатель отметил, что теперь данная категория учеников сможет изучать химию, потому что его разработка имеет шрифт Брайля вместе с другими необходимыми нормами, а также может “общаться” с детьми.
Кроме того, новая таблица включила в себя тесты экзамена, проверяющие знания школьников. Центр “Сколково” уже наградил Михаила за его труд, а сейчас он регистрирует патент, после чего изобретение появится в учреждениях для незрячих и слабовидящих детей.
Юный изобретатель отметил, что теперь данная категория учеников сможет изучать химию, потому что его разработка имеет шрифт Брайля вместе с другими необходимыми нормами, а также может “общаться” с детьми.
Кроме того, новая таблица включила в себя тесты экзамена, проверяющие знания школьников. Центр “Сколково” уже наградил Михаила за его труд, а сейчас он регистрирует патент, после чего изобретение появится в учреждениях для незрячих и слабовидящих детей.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:40