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В сеть выложили шпионские фотографии пикапа Jeep Wrangler Scrambler 2019 года

В сеть выложили шпионские фотографии внедорожника Jeep Wrangler Scrambler 2019 года. Судя по обнародованным снимкам новый пикап уже готов к езде по бездорожью и дорогам общего пользования.

В сеть выложили шпионские фотографии пикапа Jeep Wrangler Scrambler 2019 года


Пикап Jeep Wrangler Scrambler построен на архитектуре JL Jeep Wrangler. Передняя часть кузова, а именно фары и колёса получили стандартный для бренда дизайн.

На данный момент существует информация, что в моторную линейку нового автомобиля Jeep Wrangler Scrambler войдёт дизельный агрегат объёмом 3,0 литра и бензиновые двигатели ёмкостью 3,6 и 2,0 литра. В зависимости от комплектации новый пикап будет предложен либо с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, либо 6-ступенчатой коробкой передач.

Ожидается, что новый внедорожник Jeep Wrangler Scrambler представят публике в 2019 году.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:30
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