Найдена зависимость между приемом препаратов и преждевременным летальным исходом – Ученые
Американские специалисты нашли зависимость между приемом препаратов и преждевременным летальным исходом. Результаты работ опубликованы в научных журналах.
Длительный прием лекарств часто становится виновником возникновения сердечно-сосудистых недугов. В эксперименте принимали участие 377510 добровольцев женского пола от 60 лет и старше. Все участницы были здоровы, но после приема препаратов одна группа имела проблемы с органами, что не относилось к особам, не принимающим антибиотики.
Аналогичная взаимосвязь была замечена при онкологии, когда длительный прием лекарств увеличил риск преждевременной смерти на 58%. Кроме того, они нарушают микрофлору кишечника, которую потом сложно восстановить после прекращения лечения. Это тоже может стать причиной развития патологий, опасных для жизни.
Длительный прием лекарств часто становится виновником возникновения сердечно-сосудистых недугов. В эксперименте принимали участие 377510 добровольцев женского пола от 60 лет и старше. Все участницы были здоровы, но после приема препаратов одна группа имела проблемы с органами, что не относилось к особам, не принимающим антибиотики.
Аналогичная взаимосвязь была замечена при онкологии, когда длительный прием лекарств увеличил риск преждевременной смерти на 58%. Кроме того, они нарушают микрофлору кишечника, которую потом сложно восстановить после прекращения лечения. Это тоже может стать причиной развития патологий, опасных для жизни.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:20