Найдена зависимость между приемом препаратов и преждевременным летальным исходом – Ученые

Длительный прием лекарств часто становится виновником возникновения сердечно-сосудистых недугов. В эксперименте принимали участие 377510 добровольцев женского пола от 60 лет и старше. Все участницы были здоровы, но после приема препаратов одна группа имела проблемы с органами, что не относилось к особам, не принимающим антибиотики.Аналогичная взаимосвязь была замечена при онкологии, когда длительный прием лекарств увеличил риск преждевременной смерти на 58%. Кроме того, они нарушают микрофлору кишечника, которую потом сложно восстановить после прекращения лечения. Это тоже может стать причиной развития патологий, опасных для жизни.