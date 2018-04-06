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Найдена зависимость между приемом препаратов и преждевременным летальным исходом – Ученые

Американские специалисты нашли зависимость между приемом препаратов и преждевременным летальным исходом. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Длительный прием лекарств часто становится виновником возникновения сердечно-сосудистых недугов. В эксперименте принимали участие 377510 добровольцев женского пола от 60 лет и старше. Все участницы были здоровы, но после приема препаратов одна группа имела проблемы с органами, что не относилось к особам, не принимающим антибиотики.

Найдена зависимость между приемом препаратов и преждевременным летальным исходом – Ученые


Аналогичная взаимосвязь была замечена при онкологии, когда длительный прием лекарств увеличил риск преждевременной смерти на 58%. Кроме того, они нарушают микрофлору кишечника, которую потом сложно восстановить после прекращения лечения. Это тоже может стать причиной развития патологий, опасных для жизни.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:20
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