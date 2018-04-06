Россиянам посоветовали побыстрее отказаться от доллара и вкладывать в рубли и евро
Эксперт в области экономики Наталья Мильчакова из аналитического центра "Альпари" считает, что до инаугурации Владимира Путина рубль будет стабилен. Однако в дальнейшем на его позиции будет оказывать влияние биржевой курс на углеводороды и санкции. Потому лучше хранить свои сбережения она рекомендует в рублях и евро.
Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента "Альпари" в своем интервью порекомендовала россиянам "не вкладываться" в доллар, чтобы не попасть в неприятное положение из-за ослабление этой валюты в ближайшей перспективе. Только после объявления новой учетной ставки ФРС можно будет скорректировать свое поведение , считает специалист.
По ее прогнозу, рубль останется в современных пределах и не превысит 60 рублей за доллар. Также она высказала мнение, что следует сохранять свои сбережения в евро, чтобы на фоне ослабления рубля их не потерять во второй половине года. Как всегда на позиции национальной валюты будут влиять цены на углеводороды и внешнеполитическая обстановка, продолжила Мильчакова, потому точный прогноз в этом случае невозможен.
Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента "Альпари" в своем интервью порекомендовала россиянам "не вкладываться" в доллар, чтобы не попасть в неприятное положение из-за ослабление этой валюты в ближайшей перспективе. Только после объявления новой учетной ставки ФРС можно будет скорректировать свое поведение , считает специалист.
По ее прогнозу, рубль останется в современных пределах и не превысит 60 рублей за доллар. Также она высказала мнение, что следует сохранять свои сбережения в евро, чтобы на фоне ослабления рубля их не потерять во второй половине года. Как всегда на позиции национальной валюты будут влиять цены на углеводороды и внешнеполитическая обстановка, продолжила Мильчакова, потому точный прогноз в этом случае невозможен.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 11:30