Россиянам посоветовали побыстрее отказаться от доллара и вкладывать в рубли и евро

Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента "Альпари" в своем интервью порекомендовала россиянам "не вкладываться" в доллар, чтобы не попасть в неприятное положение из-за ослабление этой валюты в ближайшей перспективе. Только после объявления новой учетной ставки ФРС можно будет скорректировать свое поведение , считает специалист.По ее прогнозу, рубль останется в современных пределах и не превысит 60 рублей за доллар. Также она высказала мнение, что следует сохранять свои сбережения в евро, чтобы на фоне ослабления рубля их не потерять во второй половине года. Как всегда на позиции национальной валюты будут влиять цены на углеводороды и внешнеполитическая обстановка, продолжила Мильчакова, потому точный прогноз в этом случае невозможен.