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Нелли Ермолаева рассказала о режиме сна своего сына

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Нелли Ермолаева несколько месяцев назад стала мамой и охотно делится своим первым опытом материнства с подписчиками.

Нелли часто рассказывает о проблемах новорожденных и как она сама с ними справляется.

Нелли Ермолаева рассказала о режиме сна своего сына

В одном из последних постов Ермолаева радостно сообщила поклонникам, что ее Мирон избавил маму от вечного недосыпа и сменил режим сна.

По словам Нелли, малыш теперь укладывается спать в 22 часа и его сна хватает на 4-5 часов, после чего следует кормление и смена подгузника и мальчик продолжает сон.

Нелли Ермолаева рассказала о режиме сна своего сына

Счастливые родители рады этим нескольким часам полноценного отдыха и надеются, что их сын не перепутает опять день с ночью.

Нелли Ермолаева рассказала о режиме сна своего сына

Впрочем, пользователи «успокоили» Нелли, что такая смена режима еще ничего не значит и вполне вероятно, что малыш может вновь вернуться к старым «привычкам» и придерживаться их еще не один месяц.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:22
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