Нелли Ермолаева рассказала о режиме сна своего сына

Нелли часто рассказывает о проблемах новорожденных и как она сама с ними справляется.В одном из последних постов Ермолаева радостно сообщила поклонникам, что ее Мирон избавил маму от вечного недосыпа и сменил режим сна.По словам Нелли, малыш теперь укладывается спать в 22 часа и его сна хватает на 4-5 часов, после чего следует кормление и смена подгузника и мальчик продолжает сон.Счастливые родители рады этим нескольким часам полноценного отдыха и надеются, что их сын не перепутает опять день с ночью.Впрочем, пользователи «успокоили» Нелли, что такая смена режима еще ничего не значит и вполне вероятно, что малыш может вновь вернуться к старым «привычкам» и придерживаться их еще не один месяц.