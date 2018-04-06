Ученые: Женские половые гормоны предотвращают развитие диабета второго типа после менопаузы

Гомеостаз с глюкозой и глюкагоном взаимосвязан с экстрогеном. Этот гормон оказывает воздействие на процессы, а также с его помощью можно осуществить профилактику недуга у женщин. Мужчины в данном случае более подвержены риску.Диабет возникает из-за гормонального конфликта, влияющего на сахар. Раньше ученые не проводили аналогичные опыты, а сейчас они уверены, что открытие подтверждает эффективность гормонозаместительной терапии, которая считается не самым лучшим вариантом лечения заболевания.