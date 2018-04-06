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"КамАЗ" приступил к разработке летающего такси "Пегас"

На заводе «Камаз» приступили к разработке летающего автомобиля «Пегас». Основным предназначением летающего транспортного средства является перевозка пассажиров.

"КамАЗ" приступил к разработке летающего такси "Пегас"


Общий вес аэротакси «Пегас» составит около 500 килограммов. Летательный аппарат будет состоять из наземной и воздушной платформы. Наземная часть будет работать на электрическом моторе, а воздушная платформа будет функционировать посредством двигателя внутреннего сгорания.

Согласно данным издания «Бизнес OnLine», летающее транспортное средство «Пегас» будет выполнено, как пассажирском, так и в грузовом варианте. Однако основным предназначением аппарата будет перевозка пассажиров. Если верить предварительной информации, то стоить такое транспортное средство будет от 150 тысяч долларов.
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Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 08:05
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