"КамАЗ" приступил к разработке летающего такси "Пегас"

Общий вес аэротакси «Пегас» составит около 500 килограммов. Летательный аппарат будет состоять из наземной и воздушной платформы. Наземная часть будет работать на электрическом моторе, а воздушная платформа будет функционировать посредством двигателя внутреннего сгорания.Согласно данным издания «Бизнес OnLine», летающее транспортное средство «Пегас» будет выполнено, как пассажирском, так и в грузовом варианте. Однако основным предназначением аппарата будет перевозка пассажиров. Если верить предварительной информации, то стоить такое транспортное средство будет от 150 тысяч долларов.