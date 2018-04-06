"КамАЗ" приступил к разработке летающего такси "Пегас"
На заводе «Камаз» приступили к разработке летающего автомобиля «Пегас». Основным предназначением летающего транспортного средства является перевозка пассажиров.
Общий вес аэротакси «Пегас» составит около 500 килограммов. Летательный аппарат будет состоять из наземной и воздушной платформы. Наземная часть будет работать на электрическом моторе, а воздушная платформа будет функционировать посредством двигателя внутреннего сгорания.
Согласно данным издания «Бизнес OnLine», летающее транспортное средство «Пегас» будет выполнено, как пассажирском, так и в грузовом варианте. Однако основным предназначением аппарата будет перевозка пассажиров. Если верить предварительной информации, то стоить такое транспортное средство будет от 150 тысяч долларов.
Общий вес аэротакси «Пегас» составит около 500 килограммов. Летательный аппарат будет состоять из наземной и воздушной платформы. Наземная часть будет работать на электрическом моторе, а воздушная платформа будет функционировать посредством двигателя внутреннего сгорания.
Согласно данным издания «Бизнес OnLine», летающее транспортное средство «Пегас» будет выполнено, как пассажирском, так и в грузовом варианте. Однако основным предназначением аппарата будет перевозка пассажиров. Если верить предварительной информации, то стоить такое транспортное средство будет от 150 тысяч долларов.
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Добавил: Алина Сегодня, 08:05