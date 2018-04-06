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Первый электрокар Rolls-Royce будет ориентирован на китайский рынок

Британская компания Rolls-Royce выпустит электрический седан для китайского рынка. Однако роскошный электрокар будет представлен через несколько лет.

Первый электрокар Rolls-Royce будет ориентирован на китайский рынок


Руководитель компании Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос в конце 2017 года заявил, что для марки электрификация это путь в будущее, но современные технологии ещё недостаточно развились, чтобы обеспечить достойный запас хода для люксовых машин. На сегодняшний день для массивного седана существуют аккумуляторы с запасом хода в 200 км.

Глава подразделения по разработке электрокаров Rolls-Royce Стефан Юрашек заявил, что большой спрос на электрокары наблюдается в Китае, в связи с этим электрическую новинку бренда намерены представить именно там.

При этом господин Юрашек отметил, что запас хода электрокара составит не меньше 500 км. Также он сообщил, что вероятным кандидатом на электрификацию является модель Phantom, который сейчас комплектуется двигателем V12 ёмкостью 6,75 литра.
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Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 07:55
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