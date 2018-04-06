Заработал сайт «Зеленый кандидат», где можно голосовать за участников «праймериз» в преддверие выборов мэра Москвы
На осень текущего года намечены выборы московского градоначальника. В преддверие выборов с подачи экологической партии «Альянс Зеленых» в главном городе РФ будут организованы «праймериз», участниками которых станут кандидаты с «экологической ориентацией» в предвыборной программе. Информацией об этом организаторы поделились в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе».
Как заявил автор идеи Александр Закондырин (лидер «Альянса Зеленых»), в Москве назрел ряд важных экологических проблем, которые никоим образом не решаются. «Праймериз» позволят приковать внимание к природоохранной повестке города.
Сообщается, что на сайте «Зеленыйкандидат.Москва» до 14 мая открыта регистрация для активистов, которые намерены способствовать улучшению экологического состояния города. С его помощью кандидаты смогут продвигать свою кандидатуру. Здесь же можно будет проголосовать за победителя. Отметим, что столичные жители также смогут проголосовать на специально оборудованных в округах Москвы точках.
В конце мая в столице пройдет Московский экологический форум. В его рамках будут озвучены результаты процедуры голосования.
Как заявил автор идеи Александр Закондырин (лидер «Альянса Зеленых»), в Москве назрел ряд важных экологических проблем, которые никоим образом не решаются. «Праймериз» позволят приковать внимание к природоохранной повестке города.
Сообщается, что на сайте «Зеленыйкандидат.Москва» до 14 мая открыта регистрация для активистов, которые намерены способствовать улучшению экологического состояния города. С его помощью кандидаты смогут продвигать свою кандидатуру. Здесь же можно будет проголосовать за победителя. Отметим, что столичные жители также смогут проголосовать на специально оборудованных в округах Москвы точках.
В конце мая в столице пройдет Московский экологический форум. В его рамках будут озвучены результаты процедуры голосования.
Политика
Добавил: Роман Сегодня, 06:11