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Компания Lotus разработала особый спорткар Exige для коллекционеров

Специалисты компании Lotus разработали особую модификацию спорткара Exige под названием Cup 430 Type 25. Производители назвали свою новинку «самой совершенной» моделью, предназначенной для коллекционеров. Автомобиль создадут ограниченным тиражом в количестве 25 штук.

Компания Lotus разработала особый спорткар Exige для коллекционеров


Новый спорткар был назван в честь Lotus 25, который является самым успешным болидом Формулы-1, вышедшим на старт в 1962 году и ставшим обладателем двух Кубков конструкторов. Автомобили Exige Cup 430 Type 25 окрасили в зелёный цвет с акцентами жёлтого цвета, а также спорткар будет доступен в белом цвете.

В подкапотном пространстве особого спорткара установлен 6-цилиндровый агрегат ёмкостью 3,5 литра производительностью 430 лошадиных сил. С таким агрегатом машина набирает разгон до 96 км/час за 3,2 секунды, выдавая максимум 289 км/час.

Каждому автомобилю Exige Cup 430 Type 25 будет присвоена табличка с порядковым номером серии и сертификат соответствия с подписью Жан-Марка Жале — руководителя компании Lotus. К тому же покупателям особого спорткара вручат книгу «Jim Clark: Tribute to a Champion».
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Добавил: Алина Сегодня, 07:45
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