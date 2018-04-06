Компания Lotus разработала особый спорткар Exige для коллекционеров

Новый спорткар был назван в честь Lotus 25, который является самым успешным болидом Формулы-1, вышедшим на старт в 1962 году и ставшим обладателем двух Кубков конструкторов. Автомобили Exige Cup 430 Type 25 окрасили в зелёный цвет с акцентами жёлтого цвета, а также спорткар будет доступен в белом цвете.В подкапотном пространстве особого спорткара установлен 6-цилиндровый агрегат ёмкостью 3,5 литра производительностью 430 лошадиных сил. С таким агрегатом машина набирает разгон до 96 км/час за 3,2 секунды, выдавая максимум 289 км/час.Каждому автомобилю Exige Cup 430 Type 25 будет присвоена табличка с порядковым номером серии и сертификат соответствия с подписью Жан-Марка Жале — руководителя компании Lotus. К тому же покупателям особого спорткара вручат книгу «Jim Clark: Tribute to a Champion».