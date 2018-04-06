Школа будущего директора объявила о новом формате обучения
Руководитель Департамента образования города Москвы Исаак Калина на недавнем семинаре в Школе будущего директора, работающей на базе Московского центра качества образования, рассказал об изменениях, которые ждут учебный процесс Школы в недалеком будущем. Об этом информирует сетевое издание «Вести Подмосковья».
«На следующем занятии мы предложим перечень тем, из которых вы голосованием выберите самые нужные», – сообщил Исаак Калина.
По его словам, будущие претенденты на директорские должности, проходящие обучение в Школе, будут заранее получать план лекций от спикеров. Это позволит им более осознанно подходить к подготовке.
Помимо этого, студентам будут предоставлены двое суток с момента окончания лекции для связи с лектором и уточнения всех интересующих нюансов, касающихся материалов лекций.
Школа будущего директора – важный проект Департамента образования города Москвы, в основные задачи которого входит подготовка руководителей образовательных учреждений столицы и обеспечение соответствия их занимаемым должностям.
«На следующем занятии мы предложим перечень тем, из которых вы голосованием выберите самые нужные», – сообщил Исаак Калина.
По его словам, будущие претенденты на директорские должности, проходящие обучение в Школе, будут заранее получать план лекций от спикеров. Это позволит им более осознанно подходить к подготовке.
Помимо этого, студентам будут предоставлены двое суток с момента окончания лекции для связи с лектором и уточнения всех интересующих нюансов, касающихся материалов лекций.
Школа будущего директора – важный проект Департамента образования города Москвы, в основные задачи которого входит подготовка руководителей образовательных учреждений столицы и обеспечение соответствия их занимаемым должностям.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 08:01