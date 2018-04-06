Школа будущего директора объявила о новом формате обучения

«На следующем занятии мы предложим перечень тем, из которых вы голосованием выберите самые нужные», – сообщил Исаак Калина.По его словам, будущие претенденты на директорские должности, проходящие обучение в Школе, будут заранее получать план лекций от спикеров. Это позволит им более осознанно подходить к подготовке.Помимо этого, студентам будут предоставлены двое суток с момента окончания лекции для связи с лектором и уточнения всех интересующих нюансов, касающихся материалов лекций.Школа будущего директора – важный проект Департамента образования города Москвы, в основные задачи которого входит подготовка руководителей образовательных учреждений столицы и обеспечение соответствия их занимаемым должностям.