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Школа будущего директора объявила о новом формате обучения

Руководитель Департамента образования города Москвы Исаак Калина на недавнем семинаре в Школе будущего директора, работающей на базе Московского центра качества образования, рассказал об изменениях, которые ждут учебный процесс Школы в недалеком будущем. Об этом информирует сетевое издание «Вести Подмосковья».
Школа будущего директора объявила о новом формате обучения

«На следующем занятии мы предложим перечень тем, из которых вы голосованием выберите самые нужные», – сообщил Исаак Калина.
По его словам, будущие претенденты на директорские должности, проходящие обучение в Школе, будут заранее получать план лекций от спикеров. Это позволит им более осознанно подходить к подготовке.

Помимо этого, студентам будут предоставлены двое суток с момента окончания лекции для связи с лектором и уточнения всех интересующих нюансов, касающихся материалов лекций.

Школа будущего директора – важный проект Департамента образования города Москвы, в основные задачи которого входит подготовка руководителей образовательных учреждений столицы и обеспечение соответствия их занимаемым должностям.
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 08:01
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