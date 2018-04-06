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Эксперты считают, что светодиодные фары опасны для водителей

Британские эксперты пришли к выводу, что светодиодная оптика, которая становится всё популярнее в автомобилестроении, является не безопасной для водителей. На смену ксеноновым фарам в настоящее время приходят светодиодные, они считаются энергоэффективными и лучше светят, однако у них есть свои недостатки.

Эксперты считают, что светодиодные фары опасны для водителей


По мнению британских экспертов, светодиодные фары слишком яркие и ослепляют водителей. Специалисты автострахования уверяют, что 15 процентов машин попадают в ДТП из-за того, что их ослепляет встречная машина.

После такого заявления, британский транспортный департамент решил набрать группу специалистов, которые займутся изучением данного вопроса. По словам экспертов, светодиодные фары попали под подозрение, потому что у них более направленный луч света, а у галогенных фар он рассеивается.

В свою очередь автопроизводители приступили к испытанию светодиодных фар, чтобы убедиться в их безопасности и эффективности, однако британские эксперты подобным тестам не доверяют. По их мнению для одного водителя такое освещение может показаться комфортным, а для другого представлять опасность. В ближайшее время будут опубликованы результаты исследования специалистов британского транспортного департамента.
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Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 07:35
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