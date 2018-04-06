Эксперты считают, что светодиодные фары опасны для водителей

По мнению британских экспертов, светодиодные фары слишком яркие и ослепляют водителей. Специалисты автострахования уверяют, что 15 процентов машин попадают в ДТП из-за того, что их ослепляет встречная машина.После такого заявления, британский транспортный департамент решил набрать группу специалистов, которые займутся изучением данного вопроса. По словам экспертов, светодиодные фары попали под подозрение, потому что у них более направленный луч света, а у галогенных фар он рассеивается.В свою очередь автопроизводители приступили к испытанию светодиодных фар, чтобы убедиться в их безопасности и эффективности, однако британские эксперты подобным тестам не доверяют. По их мнению для одного водителя такое освещение может показаться комфортным, а для другого представлять опасность. В ближайшее время будут опубликованы результаты исследования специалистов британского транспортного департамента.