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Представлено новое чешское купе Luka EV

Чешская компания MW Motors представила свой первый автомобиль — электрический Luka EV. Новый электрокар представляет интерес тем, что разрабатывался при помощи Hackaday, то есть при открытом доступе к лайфхакам.

Представлено новое чешское купе Luka EV


Длина двухместного купе Luka EV составляет 4 050 мм, а высота 1 220 мм, внешний дизайн электрокара выполнен в стиле 50-60-х годов прошлого века. В частности, фронтальная часть новинки имеет сходство с купе Volkswagen Karmann Ghia, а корма напоминает Aston Martin DB4. Пространственная рама и шасси электрического купе выполнены из алюминиевых трубок прямоугольного сечения, а кузов сделан из стеклопластика.

По словам чешских разработчиков, купе Luka EV является первым серийным автомобилем с мотор-колёсами общей производительностью 68 лошадиных сил. Батарея выполнена из никель-кобальтмарганца ёмкостью 21,9 кВт/час, всего за час её можно зарядить на 80 процентов. По предварительным данным дальность хода электрокара составляет 300 км.

До 100 км/час электрическое купе разгоняется за 9,6 секунды, а его максимальная скорость составляет 146 км/час. В салоне имеется кожаная обивка, мультимедийная система с навигатором, климатическая установка и электростеклоподъёмники.
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Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 07:25
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