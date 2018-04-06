Появилась запись последнего телефонного разговора солистки The Granberries
Последняя запись разговора с автоответчика солистки The Granberries перед смертью была опубликована.
Источники сообщили, что перед своей смертью солистка Долорес О’Риордан ирландской рок-группы The Granberries созвонилась с товарищем и музыкальным продюсером Дэном Уэйтом. Именно эта запись звонка была опубликована изданием TMZ. Разговор между ними был на веселой ноте, где певица сообщила, что хотела бы записать кавер-версию песни Zombie совместно с группой Bad Wolves для чего она и приехала в Лондон. Позже девушку нашли мертвой в отеле Лондона, через несколько часов после разговора. Смерть исполнительницы остается «необъяснимой» никаких следов насилия на теле девушки не обнаружено.
Полиция так и не озвучила причину гибели певицы. По словам друзей солистки сообщается, что она имела проблемы со спиной из-за чего артистка принимала обезболивающие. Одной из версий кончины является передозировка данными препаратами.
Большинство российских музыкантов болезненно отреагировали на смерть Долорес.
Источники сообщили, что перед своей смертью солистка Долорес О’Риордан ирландской рок-группы The Granberries созвонилась с товарищем и музыкальным продюсером Дэном Уэйтом. Именно эта запись звонка была опубликована изданием TMZ. Разговор между ними был на веселой ноте, где певица сообщила, что хотела бы записать кавер-версию песни Zombie совместно с группой Bad Wolves для чего она и приехала в Лондон. Позже девушку нашли мертвой в отеле Лондона, через несколько часов после разговора. Смерть исполнительницы остается «необъяснимой» никаких следов насилия на теле девушки не обнаружено.
Полиция так и не озвучила причину гибели певицы. По словам друзей солистки сообщается, что она имела проблемы со спиной из-за чего артистка принимала обезболивающие. Одной из версий кончины является передозировка данными препаратами.
Большинство российских музыкантов болезненно отреагировали на смерть Долорес.