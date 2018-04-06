Появилась запись последнего телефонного разговора солистки The Granberries

Источники сообщили, что перед своей смертью солистка Долорес О’Риордан ирландской рок-группы The Granberries созвонилась с товарищем и музыкальным продюсером Дэном Уэйтом. Именно эта запись звонка была опубликована изданием TMZ. Разговор между ними был на веселой ноте, где певица сообщила, что хотела бы записать кавер-версию песни Zombie совместно с группой Bad Wolves для чего она и приехала в Лондон. Позже девушку нашли мертвой в отеле Лондона, через несколько часов после разговора. Смерть исполнительницы остается «необъяснимой» никаких следов насилия на теле девушки не обнаружено.Полиция так и не озвучила причину гибели певицы. По словам друзей солистки сообщается, что она имела проблемы со спиной из-за чего артистка принимала обезболивающие. Одной из версий кончины является передозировка данными препаратами.Большинство российских музыкантов болезненно отреагировали на смерть Долорес.