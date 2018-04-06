Компания Chuwi собирает средства на разработку компактного компьютера HiGame
Представители компании Chuwi намерены запустить сбор средств на разработку компактной компьютерной системы HiGame. Это будет осуществляться на базе сервиса Indiegogo.
Известно, что аппаратной основой компьютера HiGame станет 4-ядерный процессор Core i5-8305G, который работает на частоте от 2,8 до 3,8 ГГц. За графику ответит дискретная система Radeon RX Vega M GL Graphics.
В начальной комплектации компьютер получит 8 Гб оперативной памяти типа DDR4 и 128 Гб на модуле M.2 SSD. При этом предусмотрены порты для расширения ОЗУ, а также интерфейсы для дополнительного накопителя M.2 PCIe SSD и 2,5-дюймового модуля.
Для беспроводной связи разработчики установят модемы Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac. Для подключения кабеля Интернет будет работать контроллер Gigabit Ethernet. Не обошлось без портов USB 3.0, HDMI 2.0, Thunderbolt 3 USB type-C и DisplayPort. Огромное количество интерфейсов дополняется аудиовходами.
В качестве программной среды авторы проекта предлагают операционную систему Windows 10.
Известно, что аппаратной основой компьютера HiGame станет 4-ядерный процессор Core i5-8305G, который работает на частоте от 2,8 до 3,8 ГГц. За графику ответит дискретная система Radeon RX Vega M GL Graphics.
В начальной комплектации компьютер получит 8 Гб оперативной памяти типа DDR4 и 128 Гб на модуле M.2 SSD. При этом предусмотрены порты для расширения ОЗУ, а также интерфейсы для дополнительного накопителя M.2 PCIe SSD и 2,5-дюймового модуля.
Для беспроводной связи разработчики установят модемы Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac. Для подключения кабеля Интернет будет работать контроллер Gigabit Ethernet. Не обошлось без портов USB 3.0, HDMI 2.0, Thunderbolt 3 USB type-C и DisplayPort. Огромное количество интерфейсов дополняется аудиовходами.
В качестве программной среды авторы проекта предлагают операционную систему Windows 10.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:20