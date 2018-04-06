Компания Chuwi собирает средства на разработку компактного компьютера HiGame

Известно, что аппаратной основой компьютера HiGame станет 4-ядерный процессор Core i5-8305G, который работает на частоте от 2,8 до 3,8 ГГц. За графику ответит дискретная система Radeon RX Vega M GL Graphics.В начальной комплектации компьютер получит 8 Гб оперативной памяти типа DDR4 и 128 Гб на модуле M.2 SSD. При этом предусмотрены порты для расширения ОЗУ, а также интерфейсы для дополнительного накопителя M.2 PCIe SSD и 2,5-дюймового модуля.Для беспроводной связи разработчики установят модемы Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac. Для подключения кабеля Интернет будет работать контроллер Gigabit Ethernet. Не обошлось без портов USB 3.0, HDMI 2.0, Thunderbolt 3 USB type-C и DisplayPort. Огромное количество интерфейсов дополняется аудиовходами.В качестве программной среды авторы проекта предлагают операционную систему Windows 10.