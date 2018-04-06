В Перми после смерти ребенка были задержаны руководители УК

После случившейся трагедии с девятимесячной девочки в городе Пермь следственным комитетом были задержаны руководители управляющей фирмы «Гарант», а именно директор и инженер. На данный момент руководствующим лицам проводят допрос. Через двое суток ведущие следователи выступят в суде с ходатайством для избрания меры пресечения задержанным. Происшествие случилось 2 апреля на улице Маршала Рыбалко. На девочку посыпалась наледь с крыши, в результате чего младенец одержал серьезные травмы и был реанимирован в отделение Краевской детской больницы.Операция была проведена в незамедлительном порядке, после чего пару дней врачи усердно боролись за спасение девочки, но ко всему сожалению она умерла. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье « Выполнение обязанностей, не отвечающих требованиям по безопасности жизни потребителей». В офисе фирмы был произведен обыск и изъяты вся документация по обслуживанию дома.По словам коммунальщиков, работа была произведена вовремя и качественно, а наледь убившая ребенка упала с козырька балкона жильца.