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В Перми после смерти ребенка были задержаны руководители УК

После смерти 9-месячного ребенка в Перми были задержаны руководители управляющей компании.

В Перми после смерти ребенка были задержаны руководители УК


После случившейся трагедии с девятимесячной девочки в городе Пермь следственным комитетом были задержаны руководители управляющей фирмы «Гарант», а именно директор и инженер. На данный момент руководствующим лицам проводят допрос. Через двое суток ведущие следователи выступят в суде с ходатайством для избрания меры пресечения задержанным. Происшествие случилось 2 апреля на улице Маршала Рыбалко. На девочку посыпалась наледь с крыши, в результате чего младенец одержал серьезные травмы и был реанимирован в отделение Краевской детской больницы.

Операция была проведена в незамедлительном порядке, после чего пару дней врачи усердно боролись за спасение девочки, но ко всему сожалению она умерла. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье « Выполнение обязанностей, не отвечающих требованиям по безопасности жизни потребителей». В офисе фирмы был произведен обыск и изъяты вся документация по обслуживанию дома.

По словам коммунальщиков, работа была произведена вовремя и качественно, а наледь убившая ребенка упала с козырька балкона жильца.
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Происшествия
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 11:10
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