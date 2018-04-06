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Представлен бюджетный защищенный смартфон Archos Saphir 50X

Archos выпустила на рынок защищенный смартфон Saphir 50X, который обладает стойкостью к суровым условиям окружающей среды. Отмечается, что девайс обладает защитой IP68 и может выдержать падения, 30-минутные погружения в воду, удары и температуру в пределах от -20 до +55 градусов по Цельсию.

Представлен бюджетный защищенный смартфон Archos Saphir 50X


За показ картинки отвечает 5-дюймовый дисплей IPS, разрешение которого составляет 720 x 1280 пикселей. В аппаратной основе Archos Saphir 50X работает процессор MediaTek MTK6737VWT с четырьмя ядрами. К нему прилагается модуль оперативной памяти с объемом 2 Гб, а также накопитель данных на 16 Гб, но этот параметр можно будет увеличить до 64 Гб с помощью карты памяти.

Камеры устройства предлагают разрешение в 13 и 5 Мп. Аккумулятор с емкостью 4 тысячи мАч обеспечит двухдневное пользование смартфоном в автономном режиме.

Помимо этого стоит выделить модули 4G LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.0 LE, GPS и FM. Также есть слот для двух карточек SIM. В Saphir 50X встроена операционная система Android 7.0 Nougat.

На рынке стоимость новинки составляет 149,99 долларов.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:00
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