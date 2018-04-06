Представлен бюджетный защищенный смартфон Archos Saphir 50X

За показ картинки отвечает 5-дюймовый дисплей IPS, разрешение которого составляет 720 x 1280 пикселей. В аппаратной основе Archos Saphir 50X работает процессор MediaTek MTK6737VWT с четырьмя ядрами. К нему прилагается модуль оперативной памяти с объемом 2 Гб, а также накопитель данных на 16 Гб, но этот параметр можно будет увеличить до 64 Гб с помощью карты памяти.Камеры устройства предлагают разрешение в 13 и 5 Мп. Аккумулятор с емкостью 4 тысячи мАч обеспечит двухдневное пользование смартфоном в автономном режиме.Помимо этого стоит выделить модули 4G LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.0 LE, GPS и FM. Также есть слот для двух карточек SIM. В Saphir 50X встроена операционная система Android 7.0 Nougat.На рынке стоимость новинки составляет 149,99 долларов.