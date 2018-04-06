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Avast представила обновленный браузер Avast Secure Browser

Компания Avast продемонстрировала обновленный браузер Secure Browser, который позволяет пользователю получить более высокий уровень безопасности в Сети.

Avast представила обновленный браузер Avast Secure Browser


Отмечается, что внешний вид браузера теперь больше напоминает Chromium. В разделе «Центр безопасности и конфиденциальности» появились новые возможности, в частности режим скрытия информации о браузере. Также разработчики не стали убирать опцию блокировки рекламы.

Известно, что Avast Secure Browser сможет фиксировать небезопасные расширения и блокировать их. Помимо этого отмечается наличие HTTPS-шифровальщика. Скорость загрузки страниц выросла на 30%.

Браузер можно использовать на платформах Windows 10, 8 и 7. В этом году Avast собирается выпустить мобильные версии для операционных систем Android и iOS.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:50
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