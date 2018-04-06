Avast представила обновленный браузер Avast Secure Browser

Отмечается, что внешний вид браузера теперь больше напоминает Chromium. В разделе «Центр безопасности и конфиденциальности» появились новые возможности, в частности режим скрытия информации о браузере. Также разработчики не стали убирать опцию блокировки рекламы.Известно, что Avast Secure Browser сможет фиксировать небезопасные расширения и блокировать их. Помимо этого отмечается наличие HTTPS-шифровальщика. Скорость загрузки страниц выросла на 30%.Браузер можно использовать на платформах Windows 10, 8 и 7. В этом году Avast собирается выпустить мобильные версии для операционных систем Android и iOS.