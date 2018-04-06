На открытии Каннского фестиваля представят триллер с Пенелопой Крус

Новая кинокартина «Все знают» где исполнители главных ролей Хавьер Бардем и Пенелопа Крус будет открывать 71-й кинофестиваль в Каннах. Триллер выпущен иранским режиссером Асгаром Фархади, данное сообщение огласили организационный комитет кинопросмотра. Действия кинокартины происходят в трех странах, а именно Франция, Италия и Испания. В сюжете фильма повествуется о семейной паре с детьми, проживающими в Буэнос-Айресе. После решения супругов отправится в поездку, происходят трагичные события.Драма с элементами триллера уже является двукратным обладателем «Оскар», но и входит в конкурсную программу фестиваля. Стоит добавить, что кинофестиваль в Каннах будет проходить с 8 по 19 мая. В составе жури, будет австралийская актриса Кейт Бланшет. Также появилась информация, что на 71 фестивале будет запрещено делать селфи на красной дорожке.В 2016 году Фархади получил награду за лучший сценарий к фильму «Коммивояжер».