Бобом Диланом была записана композиция для однополых бракосочетаний
Певец Боб Дилан сделал запись композиции для однополых бракосочетаний.
Недавно известный исполнитель Боб Дилан сделал подарок для однополых влюбленных. Как сообщают источники, певцом была записана трогательная композиция для проведения церемонии бракосочетаний гомосексуальных партнеров. Песня войдет в сборник композиций Universal Love. Данная песня является кавером на хит 1929 года She’s Funny That Way. Текст композиции изменен Диланом под мужской род.
Сам сборник состоит из шести треков, в которых приняли участие популярные исполнители Kesha, а также St. Vincent.
Недавно известный исполнитель Боб Дилан сделал подарок для однополых влюбленных. Как сообщают источники, певцом была записана трогательная композиция для проведения церемонии бракосочетаний гомосексуальных партнеров. Песня войдет в сборник композиций Universal Love. Данная песня является кавером на хит 1929 года She’s Funny That Way. Текст композиции изменен Диланом под мужской род.
Сам сборник состоит из шести треков, в которых приняли участие популярные исполнители Kesha, а также St. Vincent.