Virgin Galactic успешно испытала новую версию космоплана VSS Unity SpaceShipTwo

Традиционно тест проводился в пустыне Мохаве, а за штурвалом космоплана сидели пилоты Марк Стаки и Дэйв Макай. Примечательно, что предыдущие 11 полетов проводились без включения реактивных двигателей, но вот в этот раз специалисты решили испытать и их.В воздух VSS Unity поднял самолет, а через 20 минут аппарат уже летел на собственной тяге. После успешного теста началось снижение, и пилоты без проблем посадили космоплан на взлетную полосу. Пока что неизвестно, на какой высоте побывал VSS Unity.В целом ожидается, что аппарат сможет достигать высоты в один километр наl уровне моря.