Virgin Galactic успешно испытала новую версию космоплана VSS Unity SpaceShipTwo
Представители компании Virgin Galactic сообщили об успешном испытании космоплана нового поколения VSS Unity, который основан на базе аппарата SpaceShipTwo. Таким образом, состоялся двенадцатый испытательный полет.
Традиционно тест проводился в пустыне Мохаве, а за штурвалом космоплана сидели пилоты Марк Стаки и Дэйв Макай. Примечательно, что предыдущие 11 полетов проводились без включения реактивных двигателей, но вот в этот раз специалисты решили испытать и их.
В воздух VSS Unity поднял самолет, а через 20 минут аппарат уже летел на собственной тяге. После успешного теста началось снижение, и пилоты без проблем посадили космоплан на взлетную полосу. Пока что неизвестно, на какой высоте побывал VSS Unity.
В целом ожидается, что аппарат сможет достигать высоты в один километр наl уровне моря.
Традиционно тест проводился в пустыне Мохаве, а за штурвалом космоплана сидели пилоты Марк Стаки и Дэйв Макай. Примечательно, что предыдущие 11 полетов проводились без включения реактивных двигателей, но вот в этот раз специалисты решили испытать и их.
В воздух VSS Unity поднял самолет, а через 20 минут аппарат уже летел на собственной тяге. После успешного теста началось снижение, и пилоты без проблем посадили космоплан на взлетную полосу. Пока что неизвестно, на какой высоте побывал VSS Unity.
В целом ожидается, что аппарат сможет достигать высоты в один километр наl уровне моря.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:10