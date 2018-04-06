В Испании автомобилист наехал на велосипедистов

Произошло ДТП в испанской Майорке. Как сообщили источники, за рулем автомобиля сбившего девять велосипедистов находился 30-летний мужчина. Данное происшествие случилось в провинции Капдепера. Сейчас же полицией выясняются обстоятельства случившегося. Стоит отметить, что ранее в городе Грейвзенд в Великобритании автомобиль совершил наезд на людей у ночного клуба, есть пострадавшие, количество составляет более 10 человек.