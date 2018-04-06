Завершение сделки по продаже комплекса «Морской старт» ожидается к середине апреля
Как стало известно, завершающий этап сделки по стартовому комплексу «Морской старт» было перенесено на середину текущего месяца. Отмечается, что это решение было принято из-за большого количества документов, которые еще необходимо подписать.
Данную новость сообщил Сергей Сопов, который является генеральным директором компании «S7 космические транспортные системы». Напомним, что это предприятие намерено приобрести у РКК «Энергия» стартовый комплекс для запуска своих ракет.
Сопов утверждает, что переговоры продолжаются, но несмотря на это, есть некоторые моменты, которые не дают возможность на данный момент полностью закрыть сделку. Основной проблемой сейчас является оформление страховки и разрешений, а также проверки.
До этого руководство «S7 космические транспортные системы» было уверено, что передача стартового комплекса будет осуществлена до конца текущей недели.
Данную новость сообщил Сергей Сопов, который является генеральным директором компании «S7 космические транспортные системы». Напомним, что это предприятие намерено приобрести у РКК «Энергия» стартовый комплекс для запуска своих ракет.
Сопов утверждает, что переговоры продолжаются, но несмотря на это, есть некоторые моменты, которые не дают возможность на данный момент полностью закрыть сделку. Основной проблемой сейчас является оформление страховки и разрешений, а также проверки.
До этого руководство «S7 космические транспортные системы» было уверено, что передача стартового комплекса будет осуществлена до конца текущей недели.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:50