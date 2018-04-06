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Следы динозавров юрского периода найдены на побережье Шотландии

Следы гигантских динозавров, обитавших на Земле 170 млн лет назад, обнаружили ученые на территории северо-восточного побережья Шотландии. В большинстве своем это представители зауроподов - четвероногих представителей отряда ящеротазовых. Питались они исключительно пищей растительного происхождения.

Крупное открытие сделано шотландскими палеонтологами, совместно с коллегами из Китая. Обнаружили десятки следов динозавров в одной из многочисленных лагун острова Скай. Время происхождения находки отнесено к юрскому периоду. Каждое животное весило более 10 тонн, а длинна гигантов составляла более 15 метров. Фотосьемку следов провели с помощью БПЛА, такой способ позволяет составить точную карту места расположения отпечатков конечностей представителей древнего мира. В находку включены следы 50 древних животных. Отмечено, частью из них образованы две отдельно расположенные дорожки.

Следы динозавров юрского периода найдены на побережье Шотландии


Находка представляет ценность для мировой науки. На основании изучения следов можно определить территорию распространения гигантских ископаемых животных по современной Шотландии, а так же узнать про условия их существования. Недалеко от следов зауроподов обнаружили и следы, принадлежащие хищным рептилиям, это тераподы, представители близких родственников тираннозавров.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:40
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