Финал конкурса "Мисс Россия 2018" пройдет в Барвихе

Глава конкурса Лариса Тихонова «Мисс Россия-2018» сделала заявление о том, что данное торжество произойдет 14 апреля, сообщение было озвучено на конференции 5 апреля. Также Тихонова поделилась информацией о том, что тематикой будет все, что касается искусства и красоты, чем самым планирует заинтересовать участниц. Стоит отметить, основным призом является корона, стоимость которой более 1 млн. долларов. Украшают ее бриллианты, сапфиры, жемчуга и рубины, само украшение создано из белого золота.Ко всему прочему одержавшая победу девушка будет материально вознаграждена и возьмет участие в конкурсах «Мисс Вселенная» и "Мисс Мира".