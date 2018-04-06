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Финал конкурса "Мисс Россия 2018" пройдет в Барвихе

Финал конкурса красоты "МИСС РОССИЯ-2018" пройдет 14 апреля в Барвихе.

Финал конкурса "Мисс Россия 2018" пройдет в Барвихе


Глава конкурса Лариса Тихонова «Мисс Россия-2018» сделала заявление о том, что данное торжество произойдет 14 апреля, сообщение было озвучено на конференции 5 апреля. Также Тихонова поделилась информацией о том, что тематикой будет все, что касается искусства и красоты, чем самым планирует заинтересовать участниц. Стоит отметить, основным призом является корона, стоимость которой более 1 млн. долларов. Украшают ее бриллианты, сапфиры, жемчуга и рубины, само украшение создано из белого золота.

Ко всему прочему одержавшая победу девушка будет материально вознаграждена и возьмет участие в конкурсах «Мисс Вселенная» и "Мисс Мира".
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Общество
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 09:30
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