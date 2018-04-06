Астрономы обнаружили нейтронную звезду за пределами Млечного Пути

Отмечается, что для поиска нейтронной звезды астрономы использовали устройство MUSE, которое работает на основе телескопа VLT. Таким образом, Фредерик Фогт и его команда исследователей космоса смогла получить снимки газового облака, которое образовалось после взрыва сверхновой 2000 лет назад. Расположен объект в Малом Магеллановом Облаке на расстоянии 200 тысяч световых лет.Тем не менее, одним лишь исследованием туманности дело не обошлось, и астрономы наткнулись на светило, которое находилось прямо в центре газопылевого облака. Оно излучало рентгеновские лучи и это не давало покоя ученым. Обратившись в архив обсерватории Chandra, было установлено, что обнаруженный объект является нейтронной звездой.