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Астрономы обнаружили нейтронную звезду за пределами Млечного Пути

В журнале Nature появилась новость о том, что астрономы смогли засечь нейтронную звезду, находящуюся за пределами Млечного Пути. Отмечается, что объект расположился в газовом облаке, который образовался после вспышки сверхновой, и излучал слабые рентгеновские волны.

Астрономы обнаружили нейтронную звезду за пределами Млечного Пути


Отмечается, что для поиска нейтронной звезды астрономы использовали устройство MUSE, которое работает на основе телескопа VLT. Таким образом, Фредерик Фогт и его команда исследователей космоса смогла получить снимки газового облака, которое образовалось после взрыва сверхновой 2000 лет назад. Расположен объект в Малом Магеллановом Облаке на расстоянии 200 тысяч световых лет.

Тем не менее, одним лишь исследованием туманности дело не обошлось, и астрономы наткнулись на светило, которое находилось прямо в центре газопылевого облака. Оно излучало рентгеновские лучи и это не давало покоя ученым. Обратившись в архив обсерватории Chandra, было установлено, что обнаруженный объект является нейтронной звездой.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:20
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