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Ольга Жарикова до сих пор не простила обстригшего ее Влада Кадони

Участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Жарикова осталась без длинных волос. Не так давно Влад Кадони обрезал ее хвост ножницами, и девушка не смогла легко перенести потерю.

Ольга Жарикова до сих пор не простила обстригшего ее Влада Кадони

Участница скандальной телестройки явно не ожидала, что очередной этап свадебного конкурса преподнесет ей такой сюрприз, также как и Марине Африкантовой. Однако если блондинку ожидало дорогостоящее ювелирное украшение, то Жарикова получила новую прическу. И хотя она сама желала перемен, Оля не думала, что они окажутся настолько неожиданными.

Новая прическа у Оли появилась благодаря ведущему «Дома-2» Владу Кадони. Ведущий лично состриг длинные волосы Жариковой, предложив ей некий обмен. Девушка согласилась, хотя, как выяснилось, совершенно напрасно, ведь ничего этим не добилась. Она надеялась выиграть кольцо, вот только украшение досталось Марине.

Ольга Жарикова до сих пор не простила обстригшего ее Влада Кадони

«Мы тогда стояли вокруг куба, на нас были надеты перчатки с магнитом, и рука должна быть прислонена к отверстию, вокруг которого лампочки. И если ты, не дай Бог, пошевельнешь рукой, то лампочки загорались, и ты вылетаешь из конкурса. Приз — кольцо… Мне Влад предложил убрать соперников, усложнить им задачу, дать Роме Капаклы гирю в 30 килограммов, а взамен этого мне нужно было подстричь волосы», — рассказала Оля.

Жарикова дала «добро», так как надеялась, чтобы Влад пожалеет ее и сострижет лишь несколько сантиметров, однако он совсем состриг локоны, к тому же сделал он это неровно. В итоге вышло не только коротко, но и криво.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 21:07
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