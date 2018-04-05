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Ольга Бузова случайно показала любовника в эфире ток-шоу

Внимательные поклонники Ольги Бузовой уличили теледиву в обмане. По их словам, ведущая реалити-шоу «Дом-2» уже давно состоит в отношениях или же обзавелась любовником, которого случайно засветила в эфире недавнего шоу «Мартиросян Official».

Ольга Бузова случайно показала любовника в эфире ток-шоу

1 апреля в эфире телеканала ТНТ от создателей Comedy Club появилось шоу «Мартиросян Official». Одним из гостей выпуска стал знаменитый певец Лев Лещенко, которого пригласили далеко не просто так.

Артист оказался участником небольшого розыгрыша над популярной певицей Ольгой Бузовой. Ведущий Гарик Мартиросян и его гость устроили видеоконференцию со звездой «Дома-2» в Skype и пошутили, что ей выпала возможность открывать ЧМ-2018 по футболу.

В итоге шутку раскрыли, однако выпуск удивил поклонников Бузовой далеко не этим. Дело в том, что в конце розыгрыша, перед тем, как Ольга прервала звонок, за её спиной промелькнул силуэт. Особо внимательные фанаты сразу заметили это и тут же начали строить догадки.

Самые смекалистые подметили, что по квартире их любимицы ходил мужчина, ведь в отражении отчетливо видно, что у того очень короткие волосы.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:30
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