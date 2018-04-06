Выросли продажи автомобилей, собранных в Елабуге,

За первые 3 месяца этого года продали 12 768 авто (плюс 36 процентов). Более 54 процентов от проданных в марте легковых авто (с начала года 57 процентов) составили SUV, чья линейка представлена в РФ сразу тремя версиями в различных сегментах. Речь идёт о семиместном внедорожнике Ford Explorer, среднеразмерноом кроссовере Ford Kuga, компактном Ford Ecosport. В рамках завода на протяжении пяти месяцев реализовывали внутрикорпоративный проект. В его рамках несколько членов семей деревообрабатывающего предприятия имели возможность с экскурсией посетить завод.Данный проект стартовал ещё в ноябре прошлого года. Он завершился в марте текущего года. Цель проекта заключалась в ознакомлении взрослых членов семьи и детей с производством, где работают их родители.