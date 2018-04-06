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Выросли продажи автомобилей, собранных в Елабуге,

Реализации авто Ford в РФ по итогам первого квартала этого года увеличились на 36 процентов. Более динамичный рост продемонстрировали версии, выпускаемые в «Алабуге» в рамках завода Ford Sollers.

Выросли продажи автомобилей, собранных в Елабуге,


За первые 3 месяца этого года продали 12 768 авто (плюс 36 процентов). Более 54 процентов от проданных в марте легковых авто (с начала года 57 процентов) составили SUV, чья линейка представлена в РФ сразу тремя версиями в различных сегментах. Речь идёт о семиместном внедорожнике Ford Explorer, среднеразмерноом кроссовере Ford Kuga, компактном Ford Ecosport. В рамках завода на протяжении пяти месяцев реализовывали внутрикорпоративный проект. В его рамках несколько членов семей деревообрабатывающего предприятия имели возможность с экскурсией посетить завод.

Данный проект стартовал ещё в ноябре прошлого года. Он завершился в марте текущего года. Цель проекта заключалась в ознакомлении взрослых членов семьи и детей с производством, где работают их родители.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 08:50
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