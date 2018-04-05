Зрители считают, что «Дом-2» существует за счет зрительской неприязни и возмущений

Несколько недель «крокодиловых» слез от Марины Африкантовой обеспечено будет зрителю, если руководство выгонит ее возлюбленного с телестройки. А затем девушка, начнет рассказывать, какой на самом деле Рома тиран, и как он был с ней жесток, в качестве оправданий за то, что не покинула проект следом за ним, уверены злопыхатели.Тем временем, фанаты «Дома-2» отметили, что тот сценарий, который сейчас показывают в эфирах больше походит на очень слабый и дешевый сериал. Проект, где участники, которые верно служат «Дому-2» попросту зарабатывают деньги.Таким образом, пользователи Сети попытались донести до руководства, что нужно использовать все свои скандальные ресурсы, ведь именно на них держатся рейтинги, на интригах, зрительских возмущениях и антипатии к домовцам.