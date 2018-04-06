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Свидетели события заметили НЛО во время полета над Мачу-Пикчу

Исследователи получили сообщение от туристов, посетивших развалины древнего города инков. Свидетели события заметили НЛО во время полета над Мачу-Пикчу.

Они сразу предположили, что внеземной корабль пришельцев решил посетить знакомые места, потому что в древности люди имели контакты с представителями космоса. НЛО мог быть беспилотником, изучающим окрестности, пока его владельцы расположились в верхних слоях атмосферы на своих аппаратах.

Свидетели события заметили НЛО во время полета над Мачу-Пикчу


Эксперты отметили, что сам город тоже построили гуманоиды, потому что инки не обладали такими знаниями, а также не имели необходимого оборудования. До сих пор его развалины хранят свои тайны от ученых, а объекты инопланетян часто были замечены местными жителями, не успевавшими сделать их фото.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:40
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