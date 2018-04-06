В Финляндии впервые выносил и родил трансгендер ребёнка
В Финляндии зарегистрировали первый случай, когда отец родил ребёнка. Местные СМИ сообщают, что при рождении мужчина являлся женщиной, однако ранее сделал операцию касательно смены пола.
Будущий папа, чтобы выносить ребёнка, был вынужден прервать гормональную терапию. Сообщается, что беременность протекала без каких-либо осложнений. Роды также прошли хорошо, при этом на свет появился малыш весом четыре килограмма и ростом пятьдесят три сантиметра.
Самой большой проблемой трансгендера являлось «нежелание» электронных медицинских систем признавать тот факт, что «роженицей» стал мужчина. В заблуждение программы ввёл идентификационный номер, который был выдан человеку мужского пола.
Будущий папа, чтобы выносить ребёнка, был вынужден прервать гормональную терапию. Сообщается, что беременность протекала без каких-либо осложнений. Роды также прошли хорошо, при этом на свет появился малыш весом четыре килограмма и ростом пятьдесят три сантиметра.
Самой большой проблемой трансгендера являлось «нежелание» электронных медицинских систем признавать тот факт, что «роженицей» стал мужчина. В заблуждение программы ввёл идентификационный номер, который был выдан человеку мужского пола.