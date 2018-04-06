В Финляндии впервые выносил и родил трансгендер ребёнка

Будущий папа, чтобы выносить ребёнка, был вынужден прервать гормональную терапию. Сообщается, что беременность протекала без каких-либо осложнений. Роды также прошли хорошо, при этом на свет появился малыш весом четыре килограмма и ростом пятьдесят три сантиметра.Самой большой проблемой трансгендера являлось «нежелание» электронных медицинских систем признавать тот факт, что «роженицей» стал мужчина. В заблуждение программы ввёл идентификационный номер, который был выдан человеку мужского пола.