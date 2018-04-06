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В Финляндии впервые выносил и родил трансгендер ребёнка

В Финляндии зарегистрировали первый случай, когда отец родил ребёнка. Местные СМИ сообщают, что при рождении мужчина являлся женщиной, однако ранее сделал операцию касательно смены пола.

В Финляндии впервые выносил и родил трансгендер ребёнка


Будущий папа, чтобы выносить ребёнка, был вынужден прервать гормональную терапию. Сообщается, что беременность протекала без каких-либо осложнений. Роды также прошли хорошо, при этом на свет появился малыш весом четыре килограмма и ростом пятьдесят три сантиметра.

Самой большой проблемой трансгендера являлось «нежелание» электронных медицинских систем признавать тот факт, что «роженицей» стал мужчина. В заблуждение программы ввёл идентификационный номер, который был выдан человеку мужского пола.
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В мире / Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:30
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