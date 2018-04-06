В Москве задержали подозреваемых в ограблении «Бинбанка»
В Москве были задержаны участники дерзкого нападения на офис "Бинбанка", который находится в Сокольниках. Бойцы СОБР Росгвардии вместе с сотрудниками угрозыска на Ленинградском проспекте обнаружили бандитов.
Как сообщила Ирина Волк, являющаяся официальным представителем МВД, пятеро подозреваемых в момент задержания сидели в автомобиле. Они собирались ехать на встречу к своему соучастнику, однако к тому моменту на него оперативники уже одели наручники. Выяснилось, что из 6 задержанных, 4 ранее были судимы. Против злоумышленников по статье 162 УК России - "Разбой", возбуждено уголовное дело.
После спецоперации сотрудники правоохранительных органов возле стадиона нашли тайник подозреваемых. Там лежали берцы, маски, камуфляжная форма и ремни. По версии следствия, эту амуницию бандиты использовали во время нападения на "Бинбанк". Они вломились в офис с автоматом, при этом заставили посетителя отдать 100 000 долларов.
Как сообщила Ирина Волк, являющаяся официальным представителем МВД, пятеро подозреваемых в момент задержания сидели в автомобиле. Они собирались ехать на встречу к своему соучастнику, однако к тому моменту на него оперативники уже одели наручники. Выяснилось, что из 6 задержанных, 4 ранее были судимы. Против злоумышленников по статье 162 УК России - "Разбой", возбуждено уголовное дело.
После спецоперации сотрудники правоохранительных органов возле стадиона нашли тайник подозреваемых. Там лежали берцы, маски, камуфляжная форма и ремни. По версии следствия, эту амуницию бандиты использовали во время нападения на "Бинбанк". Они вломились в офис с автоматом, при этом заставили посетителя отдать 100 000 долларов.
Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:20