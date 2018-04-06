Ford Escape не смог пройти тесты на безопасность

Модель Ford Escape после проведения экспериментов получила статус «Бедный». При этом Mitsubishi Outlander Sport 2018 получила статус «Маргинал». Экспертами IIHS было продемонстрировано, как производители кроссоверов обеспечивают защиту пассажирам на передних сидениях. Во время теста использовали небольшое перекрытие, которое имитирует удар с прочими авто, столбом либо деревом. Версия Ford Escape не смогла показать высоких результатов. В данном случае боковые подушки безопасности разместили не должным образом. Старшим научным инженером компании Бекки Мюллер отмечено, что эти показатели не соответствуют имеющимся ожиданиям многих специалистов.Производители не учли в 2016 Ford Escape со стороны пассажира структурное усиление. В краш-тестах «хорошие» результаты получили Jeep Compass, Mitsubishi Outlander, BMW X1, Chevrolet Equinox.