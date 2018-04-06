Facebook удалил изображения с распятием Христа и назвал его шок-контентом
После того, как американский Францисканский университет Стьюбенвилла опубликовал на Facebook свою рекламу и прикрепил к ней изображение с распятием Христа, оно было удалено с сети. Администрация называет его шок-контентом, неоднократно совершая аналогичные действия.
Она аргументирует свои действия слишком жестокими сюжетами, а потому сразу блокирует все аналоги, относящиеся к данной теме. Сотрудники университета находятся в недоумении, потому что рисунки являются символом их ордена. Раньше был заблокирован блог “Страсти Христовы”, где были замечены сюжеты со Спасителем.
Христиане начинают возмущаться действиями представителей сетей. Они отметили, что это церковное событие было записано в Библии, а такое отношение к распятию Господа оскорбляет чувства верующих лиц.
Она аргументирует свои действия слишком жестокими сюжетами, а потому сразу блокирует все аналоги, относящиеся к данной теме. Сотрудники университета находятся в недоумении, потому что рисунки являются символом их ордена. Раньше был заблокирован блог “Страсти Христовы”, где были замечены сюжеты со Спасителем.
Христиане начинают возмущаться действиями представителей сетей. Они отметили, что это церковное событие было записано в Библии, а такое отношение к распятию Господа оскорбляет чувства верующих лиц.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:50