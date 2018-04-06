Facebook удалил изображения с распятием Христа и назвал его шок-контентом

Она аргументирует свои действия слишком жестокими сюжетами, а потому сразу блокирует все аналоги, относящиеся к данной теме. Сотрудники университета находятся в недоумении, потому что рисунки являются символом их ордена. Раньше был заблокирован блог “Страсти Христовы”, где были замечены сюжеты со Спасителем.Христиане начинают возмущаться действиями представителей сетей. Они отметили, что это церковное событие было записано в Библии, а такое отношение к распятию Господа оскорбляет чувства верующих лиц.