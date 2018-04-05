АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Соль обладает уникальными качествами и изгоняет из дома нечистую силу
EUR 70.96 USD 57.76
Курс валют на 05.04.2018

В Стамбуле полыхает огромное здание больницы

В турецком городе Стамбул пятого апреля вспыхнула многоэтажная больница. Местные СМИ сообщают, что возгорание началось с внешней стороны построения, после чего начало подыматься до самой крыши.

В Стамбуле полыхает огромное здание больницы

К большому счастью, клинику начали только строить, и поэтому медперсонала и пациентов в здании не было. Однако для безопасности спасатели были вынуждены эвакуировать людей из действующего медицинского учреждения, которое расположено рядом с полыхающей больницей.

На место происшествия отправлено огромное количество пожарных бригад. Информации касательно пострадавших в результате этого происшествия в данное время нет.
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире / Происшествия
Добавил: tantan61 Вчера, 23:08
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
NASA привлекает частные компании для разработки
Alfa Romeo готовит к дебюту 650-сильное купе
Роскосмос представил аппарат для полёта к ближним
Учёные: Космические корабли будущего будут летать
Ученые: Связанные с Х-хромосомой гены объясняют,
Известна дата рассмотрения апелляции по делу
Жителей Японии предупредили о начале извержения
В Стамбуле полыхает огромное здание больницы
В Костроме 40 жителей были инфицированы
Dell представила моноблоки Inspiron 24 5000 и
Dell обновила линейки игровых ноутбуков G3, G5 и
Исследователи идентифицировали клетки, которые
ASUS расширила линейку ROG новым компактным
Российские космонавты смогут на МКС тренироваться
Презентация Huawei Honor 10 AI состоится 15 мая
Компания Jaguar добавит в названия спорткаров
Российские учёные разрабатывают "правила
Корейские сотрудники Минздрава предупредили
Учёные: Имплантация пигментного слоя сетчатки
Новое поколение Toyota 86 представят в 2021 году
Ученые: Трубы из гробницы Тутанхамона могли
Проект «Кортеж»: Представлены снимки разбитого на
Ольга Жарикова до сих пор не простила обстригшего
Начались предзаказы смартфона Vernee M6
Джордано Бруно сожгли на костре из-за разговоров
Виталине Цымбалюк-Романовской пришлось вернуть
Учёные: Жители США разучились писать букву "g"
Индонезийские школьники были напуганы видом НЛО
TVR показал спортивный прототип для «Ле-Мана»
Проекту Глюкоза исполнится 15 лет
Просмотреть все новости