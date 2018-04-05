В Стамбуле полыхает огромное здание больницы

К большому счастью, клинику начали только строить, и поэтому медперсонала и пациентов в здании не было. Однако для безопасности спасатели были вынуждены эвакуировать людей из действующего медицинского учреждения, которое расположено рядом с полыхающей больницей.На место происшествия отправлено огромное количество пожарных бригад. Информации касательно пострадавших в результате этого происшествия в данное время нет.