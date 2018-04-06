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После выпуска “Орла и решки” 9-летняя девочка стала нуждаться в услугах психиатра из-за собачьего мяса

Новый выпуск “Орла и решки” был посвящен деликатесам Южной Кореи, среди которых есть мясо собак. После просмотра 9-летняя девочка стала нуждаться в услугах психиатра, опасаясь за жизнь своего питомца.

Малышка даже боялась выводить пуделя на улицу, находясь под впечатлением от такого сюжета. Родители были вынуждены обратиться к специалисту, чтобы восстановить психику своего чада, а также прибегли к помощи московского адвоката.

После выпуска “Орла и решки” 9-летняя девочка стала нуждаться в услугах психиатра из-за собачьего мяса


Константин Мусман требует, чтобы телеканал “Пятница” компенсировал материальный ущерб пострадавшей особе, оцененный в 5 млн руб. Пока руководство не отреагировала на выступление представителя закона, но он не собирается сдаваться и будет добиваться справедливости.
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:30
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