После выпуска “Орла и решки” 9-летняя девочка стала нуждаться в услугах психиатра из-за собачьего мяса
Новый выпуск “Орла и решки” был посвящен деликатесам Южной Кореи, среди которых есть мясо собак. После просмотра 9-летняя девочка стала нуждаться в услугах психиатра, опасаясь за жизнь своего питомца.
Малышка даже боялась выводить пуделя на улицу, находясь под впечатлением от такого сюжета. Родители были вынуждены обратиться к специалисту, чтобы восстановить психику своего чада, а также прибегли к помощи московского адвоката.
Константин Мусман требует, чтобы телеканал “Пятница” компенсировал материальный ущерб пострадавшей особе, оцененный в 5 млн руб. Пока руководство не отреагировала на выступление представителя закона, но он не собирается сдаваться и будет добиваться справедливости.
Малышка даже боялась выводить пуделя на улицу, находясь под впечатлением от такого сюжета. Родители были вынуждены обратиться к специалисту, чтобы восстановить психику своего чада, а также прибегли к помощи московского адвоката.
Константин Мусман требует, чтобы телеканал “Пятница” компенсировал материальный ущерб пострадавшей особе, оцененный в 5 млн руб. Пока руководство не отреагировала на выступление представителя закона, но он не собирается сдаваться и будет добиваться справедливости.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:30