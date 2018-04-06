После выпуска “Орла и решки” 9-летняя девочка стала нуждаться в услугах психиатра из-за собачьего мяса

Малышка даже боялась выводить пуделя на улицу, находясь под впечатлением от такого сюжета. Родители были вынуждены обратиться к специалисту, чтобы восстановить психику своего чада, а также прибегли к помощи московского адвоката.Константин Мусман требует, чтобы телеканал “Пятница” компенсировал материальный ущерб пострадавшей особе, оцененный в 5 млн руб. Пока руководство не отреагировала на выступление представителя закона, но он не собирается сдаваться и будет добиваться справедливости.