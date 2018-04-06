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В Пскове 17-летняя особа перепутала беременность с лишним весом

В Пскове 17-летняя особа даже не подозревала о своей беременности. Она перепутала ее с лишним весом, находясь на 8 месяце.

Мать ее парня обратила внимание на живот девушки, которая думала, что сильно поправилась из-за хорошего питания. Она даже не подумала, что может скоро стать матерью, а также тесты в клинике не показали положительных результатов.

В Пскове 17-летняя особа перепутала беременность с лишним весом


Будущая свекровь после оценки ситуации сразу поняла, что скоро станет бабушкой. Она поздравила избранницу сына, хотя та не могла поверить в ее слова до тех пор, пока не родила здорового малыша.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:20
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