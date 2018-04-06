В Пскове 17-летняя особа перепутала беременность с лишним весом

Мать ее парня обратила внимание на живот девушки, которая думала, что сильно поправилась из-за хорошего питания. Она даже не подумала, что может скоро стать матерью, а также тесты в клинике не показали положительных результатов.Будущая свекровь после оценки ситуации сразу поняла, что скоро станет бабушкой. Она поздравила избранницу сына, хотя та не могла поверить в ее слова до тех пор, пока не родила здорового малыша.