Михаил Терехин посещает родительские собрания сына вместе с супругой
Довольно редкое явление, когда мама и пама вместе посещают родительские собрания своего ребенка, тем более, находясь в разводе.
Наследник Михаила Терехина учится в кадетском корпусе и Михаил уже во всю публикует фотографии с торжественных мероприятий, однако сейчас он сообщил, что отправился на родительское собрание.
Стоит отметить, что и бывшая супруга Терехина так же явилась на это самое собрание. Некоторые пользователи Сети предположили, что у них такое странное свидание, а кто-то и вовсе вознадеялся, что ребята уже давно снова живут одной семьей.
Наследник Михаила Терехина учится в кадетском корпусе и Михаил уже во всю публикует фотографии с торжественных мероприятий, однако сейчас он сообщил, что отправился на родительское собрание.
Стоит отметить, что и бывшая супруга Терехина так же явилась на это самое собрание. Некоторые пользователи Сети предположили, что у них такое странное свидание, а кто-то и вовсе вознадеялся, что ребята уже давно снова живут одной семьей.