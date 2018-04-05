Михаил Терехин посещает родительские собрания сына вместе с супругой

Наследник Михаила Терехина учится в кадетском корпусе и Михаил уже во всю публикует фотографии с торжественных мероприятий, однако сейчас он сообщил, что отправился на родительское собрание.Стоит отметить, что и бывшая супруга Терехина так же явилась на это самое собрание. Некоторые пользователи Сети предположили, что у них такое странное свидание, а кто-то и вовсе вознадеялся, что ребята уже давно снова живут одной семьей.