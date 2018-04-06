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В Запорожье на видео сняли испытания беспилотного ЗАЗ Lanos

На специальном полигоне в Запорожье начались тесты беспилотного хэтчбека ЗАЗ Lanos. При этом за разработку, а также проведение испытаний отвечает украинская компания «Инфоком ЛТД». В Сети выложено видео с заездов.

В Запорожье на видео сняли испытания беспилотного ЗАЗ Lanos


Тестируемое авто является первой легковой моделью украинского производства, которая может ездить без водителя. Авто сейчас может объезжать препятствия, распознавать знаки/животных/пешеходов, считывать дорожную разметку. Версия оборудована навигационной системой Pilotdrive. Она может устанавливаться на всех авто. Программную часть полностью разрабатывали запорожские инженеры. Аппаратная закупалась за границей. Неизвестно пока, допустят ли на дороги общего пользования автономный ЗАЗ Lanos.



Беспилотные транспортные средства на сегодняшний день разрабатываются также в России. Это проект автокомпании «КАМАЗ», а также Cognitive Technologies. Для беспилотника основой послужила серийная версия КАМАЗ-5350.
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 07:00
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