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Ольга Орлова предложила Лене Миро «пощупать себя»

Знаменитая телеведущая «Дома-2» и певица Ольга Орлова в профиле своего микроблоге Instagram написала ответ Лене Миро, которая на днях жестко раскритиковала внешность наставницы телестройки.

Ольга Орлова предложила Лене Миро «пощупать себя»

В ответ на критику Ольга предложила известной блогерше «пощупать» себя и тщательно изучить лицо на наличие инъекций.

«Уважаемая Елена! Я приглашаю Вас в любой ресторан города Москвы на ужин. Помимо вкусной еды и шампанского, обещаю, что Вы будете иметь уникальную возможность пощупать меня полностью, а также подробно изучить моё лицо на наличие уколов и швов», - заявила Орлова в соцсети.

Девушка заострила свое внимание на том, что очень редко реагирует на подобные статьи с оскорблениями в свой адрес, однако публикация Миро задела телеведущую. Орлова предложила блогеру назначить время и место для того, чтобы встретиться вдвоём.

Взамен ведущая «Дома-2» даже позволила написать о себе «самую грязную» статью, в том случае, если Лена обнаружит следы от инъекций на лице». Стоит отметить, что фанаты положительно отреагировали на такое предложение, и посчитали необходимым, раз и навсегда поставить точку в оскорбительных постах со стороны скандально известного блогера.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:00
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