Ольга Орлова предложила Лене Миро «пощупать себя»

«Уважаемая Елена! Я приглашаю Вас в любой ресторан города Москвы на ужин. Помимо вкусной еды и шампанского, обещаю, что Вы будете иметь уникальную возможность пощупать меня полностью, а также подробно изучить моё лицо на наличие уколов и швов», - заявила Орлова в соцсети.

В ответ на критику Ольга предложила известной блогерше «пощупать» себя и тщательно изучить лицо на наличие инъекций.Девушка заострила свое внимание на том, что очень редко реагирует на подобные статьи с оскорблениями в свой адрес, однако публикация Миро задела телеведущую. Орлова предложила блогеру назначить время и место для того, чтобы встретиться вдвоём.Взамен ведущая «Дома-2» даже позволила написать о себе «самую грязную» статью, в том случае, если Лена обнаружит следы от инъекций на лице». Стоит отметить, что фанаты положительно отреагировали на такое предложение, и посчитали необходимым, раз и навсегда поставить точку в оскорбительных постах со стороны скандально известного блогера.