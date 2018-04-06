Родители Кейт Миддлтон придумали способ обогащения на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Сейчас поклонники пары узнали, что в интернет-магазине Party Pieces появились новинки, предназначенные для всех людей, с нетерпением ждущих свадебную церемонию. Кэрол и Майкл Миддлтон решили продавать вещи, имеющие символику страны и королевской семьи.Кроме них можно увидеть изображения жениха и невесты на тарелках из пластика, а также аналогичные фото есть на зонтах, подставках для сладостей и других предметах быта. Свадебные коллекции дополнены фигурками принца Гарри и Меган Маркл, а также можно купить гирлянды вместе с воздушными шарами и салфетками.