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Родители Кейт Миддлтон придумали способ обогащения на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Британские СМИ сообщили, что родители Кейт Миддлтон в связи с грядущими событиями придумали способ обогащения на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Они имеют компанию, занимающуюся организацией праздников и продажей различных сувениров.

Сейчас поклонники пары узнали, что в интернет-магазине Party Pieces появились новинки, предназначенные для всех людей, с нетерпением ждущих свадебную церемонию. Кэрол и Майкл Миддлтон решили продавать вещи, имеющие символику страны и королевской семьи.

Родители Кейт Миддлтон придумали способ обогащения на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл


Кроме них можно увидеть изображения жениха и невесты на тарелках из пластика, а также аналогичные фото есть на зонтах, подставках для сладостей и других предметах быта. Свадебные коллекции дополнены фигурками принца Гарри и Меган Маркл, а также можно купить гирлянды вместе с воздушными шарами и салфетками.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 06:00
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