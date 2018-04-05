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Блогер из Брянска Николай Виткевич смог похудеть благодаря здоровому питанию и тренировкам вместо клиники

В последнее время многие россияне стали жертвами клиники “Мед-Лайф”, предлагающей быстрое избавление от лишнего веса за короткий срок. Блогер из Брянска Николай Виткевич смог похудеть благодаря здоровому питанию и тренировкам вместо таких сомнительных услуг, опубликовав результаты в сетях.

Он подчеркнул, что в этих местах люди просто тратят свои средства и имеют большие долги, но не решают важную проблему. Потому им стоит обратить внимание на такие методы, позволяющие добиться желаемых результатов, а не прибегать к помощи аферистов.

Блогер из Брянска Николай Виткевич смог похудеть благодаря здоровому питанию и тренировкам вместо клиники


Чтобы дополнительно мотивировать читателей, блогер решил показать свой внешний вид после спортивной нагрузки и нормального рациона. Мужчина избавился от 21 килограмма благодаря диете и занятиям.
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dzen / Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:45
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