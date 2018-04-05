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Виктория Дайнеко унижала своего бывшего мужа Дмитрия Клеймана

Виктория Дайнеко унижала и даже била своего бывшего мужа Дмитрия Клеймана. Об этом мужчина сам рассказал спустя некоторое время после развода.

Виктория Дайнеко унижала своего бывшего мужа Дмитрия Клеймана

Брак Виктории Дайнеко и Дмитрия Клеймана распался ещё в прошлом году, но мужчина до сих пор с обидой вспоминает о том, с какими унижениями ему приходилось мириться во время совместной жизни со звездой. Оказалось, что очень часто барабанщик слышал в свой адрес упрёки по поводу «маленькой» зарплаты, хотя сам утверждает, что получал неплохо, как для 20-летнего парня.

После появления в молодой семье ребёнка, Клейман старался перенять на себя основную часть работы по дому, куда входила не только уборка и стирка, но также и готовка еды. Виктория Дайнеко, как утверждает барабанщик, считала, что супруг выполняет свои обязанности недостаточно качественно, за что унижала его и иногда даже била.

Один из случае, после которого Дмитрий Клейман понял, что жить с этим человеком не сможет, случился во время отдыха с общими друзьями. Виктории Дайнеко не понравилось, что муж не согласился отойти с ней, пока она покормит малышку грудью, и облила его горячим чаем.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 17:24
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