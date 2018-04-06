Состоялся анонс игрового ноутбука Origin PC EVO 15-S

Origin PC EVO 15-S оснащен 15,6-дюймовым дисплеем, разрешение которого составляет 1920 × 1080 точек. Также в продаже появится версия с матрицей 4K/UHD. За графику будет отвечать чип Intel UHD 630 и дискретная система NVIDIA GeForce GTX.В качестве ОЗУ будет использоваться плата DDR4-2666, а максимальный показатель этого параметра составит 32 Гб. Для хранения данных используются модули M.2 PCIe NVMe до 2 Тб и 2,5-дюймовые накопители до 4 Тб.Также стоит выделить наличие модуля беспроводной связи Intel Dual Band Wireless-AC 9560 и сетевого контроллера Gigabit Ethernet. Для подключения внешних устройств можно будет использовать порты HDMI 2.0, mini DisplayPort 1.3, USB 3.1 Type-C, USB 3.0 Type-A и USB 2.0 Type-A.