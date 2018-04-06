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MSI ждет предзаказы на портативные компьютерные системы GE63 Raider RGB и GE73 Raider RGB

MSI открыла кампанию по приему предзаказов на новые портативные компьютерные системы для игр GE63 Raider RGB и GE73 Raider RGB. Устройства работают на основе архитектуры Intel Coffee Lake-H.

MSI ждет предзаказы на портативные компьютерные системы GE63 Raider RGB и GE73 Raider RGB


Корпусы компьютеров оснащены приятной подсветкой Mystic Light. Клавиатура также отличается опцией подсветки. В качестве процессора работает чип Core i7-8750H, который может разгоняться до тактовой частоты в 4,1 ГГц, но это только в самой топовой версии. К процессору предлагаются видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1070 8 Гб и GeForce GTX 1060 6 Гб.

Линейка GE63 Raider RGB укомплектована ноутбуками с диагоналями 15,6 дюйма, а GE73 Raider RGB предлагает 17,3-дюймовые устройства. Разрешение таких экранов составляет 1920 × 1080 точек и 3840 × 2160 пикселей соответственно.

Также стоит выделить наличие портов для накопителей стандарта М.2 и 2,5 дюйма.

За связь отвечают модемы Killer Gb LAN, Wi-Fi 802.11ас и Bluetooth 5.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 04:00
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